पंजाब कांग्रेस में घमासान, निलंबित विधायक से मिले पूर्व CM चन्नी, अध्यक्ष राजा वड़िंग के खिलाफ बगावत के सुर तेज

Charanjit Singh Channi: पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्टी से निलंबित चल रहे पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को सीधे तौर पर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक संदेश और खुली बगावत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने पिछले कुछ दिनों में इस आपसी कलह को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पार्टी की यह अंदरूनी दरार कम होने के बजाय और गहरी होती जा रही है।