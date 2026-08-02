अमेरिका से भारत ने पाकिस्तान को खूब सुनाया, सिंधु जल संधि को लेकर दे दिया एक और बड़ा संदेश

इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। क्वात्रा ने लिखा कि 1960 में यह संधि अच्छी भावना और शांति के मकसद से साइन हुई थी। लेकिन पाकिस्तान ने इसे लगातार कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा- पाकिस्तान ने आधे सदी तक इस संधि की भावना को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।