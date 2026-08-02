‘माफी देने से पहले आपको माफी मांगनी चाहिए’, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके का PM Modi पर निशाना

अभिजीत दीपके ने भाजपा की आईटी सेल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भाजपा की आईटी सेल ने खासकर महिलाओं के खिलाफ डर और धमकी का माहौल बनाया है। उन्होंने कहा, 'मेरे विचार में, वर्षों से भाजपा की आईटी सेल महिलाओं को अपशब्द कहती रही है और उन्हें धमकियां देती रही है। यदि आप उनके कई सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें, तो वहां अक्सर 'Followed by PM Modi' लिखा होता है। मेरी राय में, इससे उन्हें यह महसूस होता है कि उन्हें शीर्ष स्तर से समर्थन प्राप्त है।