भाजपा छोड़ने के बाद शहजाद पूनावाला की बड़ी सलाह, बोले- खुद को पहचानो वरना दुनिया अपने तरीके से चलाती रहेगी

हालांकि, भाजपा से अलग होने के बाद भी वह पार्टी के समर्थन में लगातार पोस्ट करन रहे हैं। शनिवार को एक वीडियो जारी करके शहजाद ने राहुल गांधी को जमकर घेरा। इसके अलावा, उन्होंने एक्स पर यह भी लिखा- वामपंथी लिबरल मुझसे पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग में शामिल होने के लिए कह रहे थे।