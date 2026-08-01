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BJP से इस्तीफे के बाद शहजाद पूनावाला ने जारी किया एक और वीडियो, राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को दिया बड़ा संदेश

Shehzad Poonawalla News: शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और पप्पू यादव को तीखा संदेश दिया। संसद परिसर में गेरुआ वस्त्रों में राम मंदिर चोरी घोटाले को लेकर प्रदर्शन को बेहद शर्मनाक बताया।
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नई दिल्ली

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Mukul Kumar

Aug 01, 2026

Shehzad Poonawalla BJP spokesperson criticizing opposition

शहजाद पूनावाला। (फोटो : ANI)

भाजपा से इस्तीफे के बाद शहजाद पूनावाला ने एक और वीडियो जारी कर दिया है। उन्होंने शनिवार सुबह वीडियो के माध्यम से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों को बड़ा संदेश दिया है।

दरअसल, शुक्रवार को संसद परिसर के अंदर राहुल समेत कई विपक्षी सांसदों ने अयोध्या के राम मंदिर में चोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए।

'ऐसा विरोध प्रदर्शन बेहद शर्मनाक'

संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन को लेकर शहजाद पूनावाला ने कहा- किसी मुद्दे को उठाने और उसका इस्तेमाल पूरे हिंदू समाज को निशाना बनाने के बहाने के तौर पर करने में फर्क है।

उन्होंने आगे कहा- संसद परिसर के अंदर जो हुआ वह सही नहीं था, जो पप्पू यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, वह बेवकूफी भरा और शर्मनाक था।

गेरुआ कपड़ों का इस्तेमाल क्यों किया गया? पूनावाला ने पूछा

पूनावाला ने वीडियो में कहा- पप्पू यादव साधु के वेश में आए और राम मंदिर चंदा घोटाले के मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। यह मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा है और इसे उठाया जाना चाहिए। लेकिन चोरी के आरोपी, जो अब जेल में हैं, न तो संत थे और न ही साधु। तो फिर विरोध प्रदर्शन को इस तरह दिखाने के लिए गेरुआ कपड़ों का इस्तेमाल क्यों किया गया?

भाजपा छोड़ने के बाद भी पार्टी के समर्थन में शहजाद का पोस्ट

बता दें कि शहजाद पूनावाला ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के बायो से भाजपा का जिक्र भी हटा दिया।

हालांकि, पार्टी छोड़ने के बाद भी भाजपा से उनका मोह खत्म नहीं हुआ है। वह ट्वीट और वीडियो के माध्यम से लगातार भाजपा के समर्थन में पोस्ट जारी कर रहे हैं।

आप महिला नेता को भी दिया करारा जवाब

एक रात पहले शहजाद ने आम आदमी पार्टी की महिला नेता प्रियंका कक्क्ड़ को भी भाजपा का समर्थन करते हुए तीखा जवाब दिया था। प्रियंका ने शहजाद के भाजपा छोड़ने पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था कि शहजाद पूनावाला भाजपा से यह कह रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूंगा, लेकिन वादा कीजिए कि आप मुझसे बर्तन नहीं धुलवाएंगे।

इस पर पूनावाला ने कहा- बीजेपी ने मुझे अपने ऑफिस में गर्व और प्यार के साथ खाना खिलाया, बिल्कुल एक परिवार की तरह। और बीजेपी ने मुझसे कभी ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी के लिए 'कैरेक्टर विटनेस' (चरित्र गवाह) बनने को नहीं कहा। ऐसी हरकतें तो उन 'मुफ्तखोर' पार्टियों में ही होती हैं।

‘कभी कांग्रेस के लिए थे वफादार, फिर बीजेपी के बने राष्ट्रीय प्रवक्ता’, जानें कौन हैं शहजाद पूनावाला जिन्होंने BJP से दिया इस्तीफा

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Shehzad Poonawalla BJP

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Updated on:

01 Aug 2026 10:04 am

Published on:

01 Aug 2026 09:40 am

Hindi News / National News / BJP से इस्तीफे के बाद शहजाद पूनावाला ने जारी किया एक और वीडियो, राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को दिया बड़ा संदेश

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