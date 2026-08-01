Cockroach Cafe: बिहार के ‘कॉकरोच कैफे’ को लेकर सोशल मीडिया पर बहस, युवा बोले- मार्केटिंग का है शानदार आइडिया

कैफे को ब्लैक थीम पर तैयार किया गया है। टिन की छत पर पीली लटकन लाइटें लगाई गई हैं, जबकि दीवारों को आर्टिफिशियल बेल और फूलों से सजाया गया है। बैठने के लिए काले रतन के सोफे, लाल गद्दियां और कांच की टेबल रखी गई हैं। एक कोने में छोटा फ्रिज और पीली प्लास्टिक की कुर्सी भी रखी गई है। वहीं, नीले-हरे रंग की दीवारों पर रखे गमले पूरे माहौल को आकर्षक बनाते हैं। शाम के समय यहां दोस्तों के समूह चाय पीने, बातचीत करने और रील बनाने के लिए पहुंच रहे हैं।