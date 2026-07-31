MLC देवेश कुमार के इस्तीफे पर रोहिणी आचार्य का तंज, बोलीं- SC की फटकार के बाद कुर्बानी का बकरा ढूंढ लाई BJP

Rohini Acharya on MLC Devesh Kumar resignation: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और राज्य सरकार में मंत्री के बेटे दीपक प्रकाश की सदस्यता को लेकर चल रही चर्चा के बीच BJP MLC देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर BJP और NDA पर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अपनी गिरती साख बचाने के लिए बीजेपी ने जल्दबाजी में एक 'बलि का बकरा' ढूंढ लिया।