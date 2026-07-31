बांकीपुर उपचुनाव: अजय आलोक के दावे पर भड़का जन सुराज, कहा- हार के डर से दूसरों पर ठीकरा फोड़ रही BJP

Bankipur bypoll: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जन सुराज पार्टी के बीच 'साइलेंट अंडरस्टैंडिंग' थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने कहा कि BJP प्रवक्ताओं और नेताओं की भाषा और उनकी साफ दिख रही घबराहट से पता चलता है कि उन्होंने बांकीपुर की लड़ाई में हार मान ली है। उन्होंने कहा कि जब किसी पार्टी को अपनी निश्चित हार का आभास होता है, तो वह अपनी विफलता के लिए विपक्षी दलों की चुनावी रणनीतियों को दोष देने लगती है।