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बांकीपुर उपचुनाव: अजय आलोक के दावे पर भड़का जन सुराज, कहा- हार के डर से दूसरों पर ठीकरा फोड़ रही BJP

Bankipur By Election: जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के उस आरोप का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने जन सुराज और आरजेडी के बीच 'साइलेंट अंडरस्टैंडिंग' की बात कही थी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है और दूसरों पर हार का ठीकरा फोड़ रही है।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 31, 2026

bankipur by election, bankipur bypoll

जनसुराज प्रवक्ता कुमार सौरभ और भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक (फोटो- ANI &amp; Kumar Saurabh X)

Bankipur bypoll: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जन सुराज पार्टी के बीच 'साइलेंट अंडरस्टैंडिंग' थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने कहा कि BJP प्रवक्ताओं और नेताओं की भाषा और उनकी साफ दिख रही घबराहट से पता चलता है कि उन्होंने बांकीपुर की लड़ाई में हार मान ली है। उन्होंने कहा कि जब किसी पार्टी को अपनी निश्चित हार का आभास होता है, तो वह अपनी विफलता के लिए विपक्षी दलों की चुनावी रणनीतियों को दोष देने लगती है।

ऐसा लगता है कि BJP ने हार मान ली है - कुमार सौरभ

BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर निशाना साधते हुए जन ​​सुराज के प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने कहा कि अजय आलोक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि BJP ने वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही हार मान ली है। क्या इस फॉर्मल प्रेस ब्रीफिंग को भारतीय जनता पार्टी की हार मान लेना माना जाना चाहिए?

उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज को बिहार में सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, समुदायों और राजनीतिक विचारधाराओं के आम लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट और वोट मिले हैं। इसे देखते हुए, BJP को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि जन सुराज की चुनावी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या पार्टी को किससे सवाल करना चाहिए।

पुलिस पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप

कुमार सौरभ सिंह ने न सिर्फ अजय आलोक के आरोपों का जवाब दिया, बल्कि वोटिंग के दिन से पहले और उसके दौरान पटना की सड़कों पर हुई घटनाओं को लेकर भाजपा और पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से तीन दिन पहले, पुलिस ने जन सुराज के कई समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी वैलिड FIR या फॉर्मल चार्ज के अलग-अलग पुलिस थानों में गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया।

जन सुराज प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने आरोप लगाया कि BJP ने सत्ता और प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके बांकीपुर में लोकतांत्रिक मूल्यों को शर्मसार किया है। बांकीपुर के जागरूक नागरिक पटना की सड़कों पर फैली अराजकता और गुंडागर्दी से परेशान हैं।

वोट काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी की जताई आशंका

कुमार सौरभ सिंह ने आशंका जताई कि चुनाव में जीत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद, BJP 3 अगस्त को वोट काउंटिंग के दिन धांधली करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि जैसे जन सुराज के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी रोकने के लिए डटे रहे, वैसे ही वे काउंटिंग सेंटर पर भी BJP की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे।

क्या कहा था अजय आलोक ने?

दरअसल, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि RJD और जन सुराज एक गुप्त गठबंधन में बांकीपुर चुनाव लड़ रहे थे। प्रशांत किशोर को लेकर अजय आलोक ने कहा कि 'PK' का मतलब प्रशांत किशोर नहीं, बल्कि 'प्रखर कुटिल' है, जिसका मतलब चाल या धोखेबाज होता है।

BJP प्रवक्ता ने कहा कि जन सुराज के मुखिया, जो अपनी पदयात्रा के दौरान दिन-रात लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव के दौरान तेजस्वी या RJD पर एक भी हमला नहीं किया। अजय आलोक ने दावा किया कि RJD के पोलिंग एजेंट अपने समर्थकों से RJD के बजाय जन सुराज को वोट देने की अपील करते देखे गए।

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Updated on:

31 Jul 2026 05:13 pm

Published on:

31 Jul 2026 05:13 pm

Hindi News / National News / बांकीपुर उपचुनाव: अजय आलोक के दावे पर भड़का जन सुराज, कहा- हार के डर से दूसरों पर ठीकरा फोड़ रही BJP

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