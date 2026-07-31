31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने पाला, अब वही PAK पर हमला कर रहे हैं’, भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान

MEA Statement: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तैयार किया था अब वही पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 31, 2026

Pakistan Terrorists, MEA Statement, Randhir Jaiswal, Pakistan Militants, India Pakistan News,

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (फाइल फोटो - आईएएनएस)

MEA on Pakistan: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने खुद स्वीकार किया है कि जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हथियार, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी थी वही अब अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बयान पाकिस्तान की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही पाकिस्तान में हिंसा और कथित गैरकानूनी हत्याओं की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठी है।

पाकिस्तान के बयान ने खोली सच्चाई

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जिन मुजाहिदीनों को भारत के खिलाफ तैयार किया गया था अब वही पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। उनके अनुसार, यह दिखाता है कि पाकिस्तान की नीति अब उसी पर भारी पड़ रही है।

PoJK में कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार लगातार बल प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

प्रदर्शनकारियों को दुश्मन बताया गया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को दुश्मन बताया था। उनके मुताबिक, इससे साफ होता है कि पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है।

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने दोहराया अपना रुख

रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र पहले भी भारत का हिस्सा थे, आज भी हैं और आगे भी भारत का हिस्सा बने रहेंगे।

विदेश मंत्रालय ने सभी साझेदार देशों और अंतरराष्ट्रीय पक्षों से अपील की कि वे इस क्षेत्र का जिक्र करते समय सही नाम का इस्तेमाल करें। भारत ने दोहराया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर भी भारत का हिस्सा है और इस पर भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट और अपरिवर्तित है।

सुप्रीम कोर्ट में सुलझा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्नी पायल का विवाद, 17 साल बाद एक दूसरे से हुए अलग

ये भी पढ़ें
Omar Abdullah Divorce, Omar Abdullah Payal Nath, Supreme Court, Omar Abdullah Wife, Payal Nath, Divorce Settlement

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 05:25 pm

Published on:

31 Jul 2026 04:59 pm

Hindi News / National News / ‘जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने पाला, अब वही PAK पर हमला कर रहे हैं’, भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केरल हाईकोर्ट में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 20 बीजेपी पार्षदों के फैसलों को चुनौती, अपील पर नोटिस जारी

Kerala High Court
राष्ट्रीय

'न नौकरी मिली, न शादी हो रही', JPSC-JSSC प्रदर्शन में छात्र का छलका दर्द, वीडियो वायरल

jpsc jssc protest student
रांची

तसलीमा नसरीन की किताब ‘द्विखंडित’ पर क्यों हुआ था इतना विरोध? छोड़ना पड़ा था कोलकाता; 19 साल बाद वापस लौटी

Taslima Nasreen Kolkata visit 2026
राष्ट्रीय

Ambikapur News: महिला ने किया प्रेम विवाह तो समाज ने तोड़ लिया था नाता, मौत के बाद भी जारी रहा बहिष्कार, महापौर ने कराया अंतिम संस्कार

Mayor funeral woman in Ambikapur
अंबिकापुर

Heavy Rain Red Alert: सूरत में भारी बारिश का रेड अलर्ट, सरकार की लोगों से अपील- अगले 24 घंटे घरों में रहें

Surat Rain Alert
सूरत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.