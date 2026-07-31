‘जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने पाला, अब वही PAK पर हमला कर रहे हैं’, भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान

MEA on Pakistan: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने खुद स्वीकार किया है कि जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हथियार, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी थी वही अब अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बयान पाकिस्तान की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही पाकिस्तान में हिंसा और कथित गैरकानूनी हत्याओं की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठी है।