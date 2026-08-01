6 साल बाद फिर खुला नाथूला पास, भारत-चीन सीमा पर व्यापार शुरू; व्यापारियों ने की नई ट्रेड लिस्ट की मांग

Nathula Pass Border Trade: भारत और चीन को जोड़ने वाले प्राचीन सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा नाथूला पास से होने वाला दोनों देशों के बीच का बॉर्डर ट्रेड लगभग छह साल के बाद फिर से शुरू हो गया है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव के कारण 2020 में इस व्यापार मार्ग को बंद कर दिया गया था। इस मौके पर नाथूला में एक औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत और चीन दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। छह साल बाद व्यापार फिर से शुरू होने से सिक्किम के स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों और युवाओं में भारी उत्साह है।