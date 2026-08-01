6 साल बाद फिर खुला नाथूला पास, भारत-चीन सीमा पर व्यापार शुरू; व्यापारियों ने की नई ट्रेड लिस्ट की मांग

नाथूला पास (फोटो- ANI)
Nathula Pass Border Trade: भारत और चीन को जोड़ने वाले प्राचीन सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा नाथूला पास से होने वाला दोनों देशों के बीच का बॉर्डर ट्रेड लगभग छह साल के बाद फिर से शुरू हो गया है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव के कारण 2020 में इस व्यापार मार्ग को बंद कर दिया गया था। इस मौके पर नाथूला में एक औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत और चीन दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। छह साल बाद व्यापार फिर से शुरू होने से सिक्किम के स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों और युवाओं में भारी उत्साह है।
सिक्किम के पर्यटन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेरिंग थेंडुप भूटिया ने इस दिन को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने इस व्यापार मार्ग को फिर से खोलने का श्रेय सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की लगातार कोशिशों को दिया, जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत जारी रखी। मंत्री भूटिया ने यह भी कहा कि सिक्किम हथकरघा, हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका व्यापार करने से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
मंत्री भूटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री तमांग को यह विश्वास था कि नाथूला में व्यापार फिर से शुरू होने से सिक्किम की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं व उभरते उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कोशिशों पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और संबंधित मंत्रालयों व एजेंसियों को जरूरी निर्देश जारी किए। मंत्री भूटिया ने यह भी बताया कि सिक्किम सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें व्यापार की जाने वाली चीजों की लिस्ट बढ़ाने और व्यापार की मंजूर मात्रा में बढ़ोतरी करने की मांग की गई है।
सीमा व्यापार फिर से शुरू होने के बाद स्थानीय व्यापारी संघों ने राहत की सांस ली है। इंडो-चाइना नाथूला बॉर्डर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव अनिल गुप्ता और नाथू ला ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव निम शेरपा ने मुख्यमंत्री तमांग और प्रधानमंत्री मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया।
अनिल गुप्ता ने बताया कि लगभग 500 व्यापारियों ने पास के लिए आवेदन पत्र लिए थे, जिनमें से लगभग 300 ने पहले ही अपने आवेदन जमा कर दिए हैं। दस्तावेजों की जांच तेजी से चल रही है और अगले दो हफ्ते में सभी योग्य व्यापारियों को सीमा व्यापार पास जारी कर दिए जाएंगे। इस फैसले से उन व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है जिनके भुगतान या सामान व्यापार बंद होने के कारण सीमा के उस पार फंसे हुए थे।
व्यापार फिर से शुरू होने का स्वागत करते हुए, व्यापारियों ने केंद्र सरकार से व्यापार की जाने वाली चीजों की लिस्ट में बदलाव करने और उसे बढ़ाने की अपील की है। उनका कहना है कि अभी मंजूर की गई लिस्ट पुरानी हो चुकी है, इसमें सिर्फ घोड़े, भेड़ और आम सामान जैसी पारंपरिक चीजें ही शामिल हैं और यह आज के दौर की बिजनेस जरूरतों के हिसाब से नहीं है। अनिल गुप्ता ने बताया कि लिस्ट में आज के दौर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को शामिल करने के लिए विभाग को रिक्वेस्ट भेजा गया है।
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