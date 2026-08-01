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Pakistan Broad Peak Avalanche: ब्रॉड पीक हादसे में पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की मौत, नेपाल के पीएम बालेन शाह ने दी श्रद्धां​जलि

Nirmal Purja Passes Away: निम्सदाई फाउंडेशन ने शनिवार को प्रसिद्ध नेपाली मूल के पर्वतारोही निर्मल 'निम्सदाई' पुर्जा की पाकिस्तान स्थित ब्रॉड पीक पर हुए हिमस्खलन में मौत होने की पुष्टि की है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Aug 01, 2026

Renowned mountaineer Nirmal Purja passes away

ब्रॉड पीक हादसे में प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का निधन, (Photo Credit- ANI)

Nirmal Purja Passes Away: निम्सदाई फाउंडेशन ने शनिवार को प्रसिद्ध नेपाली मूल के पर्वतारोही निर्मल 'निम्सदाई' पुर्जा की पाकिस्तान स्थित ब्रॉड पीक पर हुए हिमस्खलन में मौत होने की पुष्टि की है। फाउंडेशन ने यह भी बताया कि इस हादसे में अभियान दल के अन्य सदस्यों की भी मौत हो गई। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने निर्मल पुर्जा और अभियान दल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अभियान दल का यह साहस मानवीय सीमाओं को चुनौती देने वाला है।

फाउंडेशन ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी बयान में कहा, "आज हम अत्यंत दुख और गहरे शोक के साथ पुष्टि करते हैं कि निर्मल 'निम्सदाई' पुर्जा का ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन में दुखद निधन हो गया। अभियान के अन्य सदस्य भी इस हादसे में जीवित नहीं बच सके।"

अन्य पर्वतारोहियों की भी हुई मौत

बयान में कहा गया कि इस त्रासदी में निर्मल पुर्जा के भरोसेमंद पर्वतारोहण साथी और गाइड पुर बहादुर गुरुंग (युक्ता) तथा नीमा शेरपा का भी निधन हो गया। फाउंडेशन ने कहा, "हम केवल निम्स के निधन पर ही नहीं, बल्कि इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं। हमारी गहरी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं और हार्दिक श्रद्धांजलि उनके परिवारों, मित्रों और प्रियजनों के साथ हैं। इस असहनीय क्षति के दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम सभी से इस कठिन समय में परिवारों की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं।

6,600 मीटर की ऊंचाई पर हुआ हादसा

यह हादसा गुरुवार दोपहर उस समय हुआ, जब 10 सदस्यीय पर्वतारोहण दल पाकिस्तान में स्थित 8,047 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहा था। टीम लगभग 6,600 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची थी, तभी हिमस्खलन आ गया।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह अभियान दल से सभी प्रकार का संपर्क टूट गया था। इसके बाद शाम को भीषण हिमस्खलन की सूचना मिली, जिसने पूरे अभियान को त्रासदी में बदल दिया।

दुनिया ने खोया महान पर्वतारोही

निम्सदाई फाउंडेशन ने कहा कि दुनिया ने पर्वतारोहण के महानतम पर्वतारोहियों में से एक को खो दिया है। उन्होंने अपने साहस, विनम्रता और इस अटूट विश्वास से लाखों लोगों को प्रेरित किया कि मानवीय क्षमता कल्पना से कहीं अधिक हो सकती है।

बयान में कहा गया, उनकी असाधारण उपलब्धियों से भी बढ़कर उनकी सबसे बड़ी विरासत यह थी कि उन्होंने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि बड़े सपने देखकर, खुद पर भरोसा रखकर और सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार कर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।

कई संस्थाओं की रखी नींव

फाउंडेशन ने बताया कि निर्मल पुर्जा की दूरदृष्टि, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने Elite Exped, Nimsdai Foundation, Skydive Nimsdai और Nimsdai Store जैसी संस्थाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बयान में कहा गया, उनकी विरासत उन अनगिनत जिंदगियों में हमेशा जीवित रहेगी, जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया और अपने सपनों को साकार करने का साहस दिया।

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Updated on:

01 Aug 2026 06:38 pm

Published on:

01 Aug 2026 06:08 pm

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