बयान में कहा गया कि इस त्रासदी में निर्मल पुर्जा के भरोसेमंद पर्वतारोहण साथी और गाइड पुर बहादुर गुरुंग (युक्ता) तथा नीमा शेरपा का भी निधन हो गया। फाउंडेशन ने कहा, "हम केवल निम्स के निधन पर ही नहीं, बल्कि इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं। हमारी गहरी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं और हार्दिक श्रद्धांजलि उनके परिवारों, मित्रों और प्रियजनों के साथ हैं। इस असहनीय क्षति के दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम सभी से इस कठिन समय में परिवारों की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं।