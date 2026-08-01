बांकीपुर काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग पहुंचे प्रशांत किशोर, पटना SSP की शिकायत की; बोले- मतदाताओं को डराया, बिना वजह हुई गिरफ्तारी

चुनाव नतीजों और जीत के दावों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने वोटिंग के दिन ही अपने वोट डाल दिए थे, यानी नतीजा असल में तभी तय हो गया था। हालांकि, पुलिस के रवैये के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जन सुराज की टीम जल्द ही चुनाव पर्यवेक्षक से मिलकर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराएगी। इसके अलावा, चुनाव आयोग को सौंपे गए सभी दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पुलिस की कथित मनमानी कार्रवाई का सच जनता के सामने आ सके।