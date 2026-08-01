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बांकीपुर काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग पहुंचे प्रशांत किशोर, पटना SSP की शिकायत की; बोले- मतदाताओं को डराया, बिना वजह हुई गिरफ्तारी

Prashant Kishor Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से पहले प्रशांत किशोर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर पटना SSP के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने, मतदाताओं को डराने और अवैध गिरफ्तारियों का आरोप लगाया।
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पटना

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Anand Shekhar

Aug 01, 2026

bankipur bypoll prashant kishor

प्रशांत किशोर (फ़ोटो- IANS)

Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर सीट से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है। औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रशांत किशोर शनिवार को पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय पहुंचे और जांच की मांग की।

पटना SSP पुलिस की वर्दी में राजनीति कर रहे हैं – प्रशांत किशोर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन, खासकर पटना SSP की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। किशोर ने कहा कि जिस तरह से पटना SSP और उनके अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की, वह आपत्तिजनक था। मतदाताओं को डराया-धमकाया गया, पार्टी कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण के गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया और पुलिस ने मनमाने ढंग से काम किया।

प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने इन अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज और सबूत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पटना पुलिस अधिकारी वर्दी में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में राजनीति करने का फैसला करते हैं, तो जन सुराज इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।

जब तक कार्रवाई नहीं होती, जन सुराज चुप नहीं बैठेगा -प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक जन सुराज चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि तत्काल जांच के आदेश जारी किए जाएंगे और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किशोर ने कहा कि अगर राज्य स्तर पर न्याय नहीं मिलता है, तो जरूरत पड़ने पर वह दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास शिकायत लेकर जाएंगे।

इलेक्शन ऑब्जर्वर से मुलाकात करेगी जनसुराज की टीम

चुनाव नतीजों और जीत के दावों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने वोटिंग के दिन ही अपने वोट डाल दिए थे, यानी नतीजा असल में तभी तय हो गया था। हालांकि, पुलिस के रवैये के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जन सुराज की टीम जल्द ही चुनाव पर्यवेक्षक से मिलकर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराएगी। इसके अलावा, चुनाव आयोग को सौंपे गए सभी दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पुलिस की कथित मनमानी कार्रवाई का सच जनता के सामने आ सके।

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Updated on:

01 Aug 2026 05:42 pm

Published on:

01 Aug 2026 05:41 pm

Hindi News / National News / बांकीपुर काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग पहुंचे प्रशांत किशोर, पटना SSP की शिकायत की; बोले- मतदाताओं को डराया, बिना वजह हुई गिरफ्तारी

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