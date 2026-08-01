1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘परिसीमन तमिल लोगों की ताकत छीनने की साजिश, समर्थन करने वाला 21वीं सदी का एट्टप्पन’; चेन्नई में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी

Rahul Gandhi in Chennai:राहुल गांधी ने परिसीमन को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक शक्ति छीनने की साजिश है और इसका समर्थन करने वाला राज्य के भविष्य से विश्वासघात करेगा।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Anand Shekhar

Aug 01, 2026

Rahul Gandhi speaks on paper leak bill in Lok Sabha.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। (फोटो- ANI)

Rahul Gandhi on Delimitation: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने BJP की केंद्र सरकार और RSS पर निशाना साधा और परिसीमन को तमिलनाडु के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश बताया। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया का मकसद तमिलनाडु के लोगों से उनके पॉलिटिकल अधिकार छीनना और उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करना है।

परिसीमन तमिल लोगों की ताकत छीनने की साजिश- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने परिसीमन को तमिलनाडु के वजूद से जोड़ते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ सीटों के रीस्ट्रक्चरिंग से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा, "मुझे तमिलनाडु के लोगों, तमिल भाषा और राज्य के भविष्य के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें कहनी हैं। BJP जानबूझकर परिसीमन करने की कोशिश कर रही है। इस डिपरिसीमन का फ्रेमवर्क ही तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक ताकत और अधिकार छीनने के लिए बनाया गया है। यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है।"

जो परिसीमन का सपोर्ट करता है, 21वीं सदी का एट्टप्पन - राहुल गांधी

तमिलनाडु के इतिहास का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी जो परिसीमन का समर्थन करता है, वह तमिलनाडु के साथ धोखा कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति राज्य और उसके भविष्य के साथ धोखा कर रहा है। ऐसा व्यक्ति लोगों और उनके भविष्य पर हमले में RSS और BJP की मदद कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन का समर्थन करने वाला '21वीं सदी का एट्टप्पन' है। तमिल इतिहास और लोककथाओं में 'एट्टप्पन' शब्द का इस्तेमाल गद्दार या धोखेबाज के लिए एक सिंबल के तौर पर किया जाता है।

परिसीमन को संसद में हराना होगा- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने राज्य के सभी नागरिकों और पॉलिटिकल पार्टियों से अपील की कि वे एकजुट हों और परिसीमन का विरोध करें। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह लड़ी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी तमिल व्यक्ति को परिसीमन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। राज्य के हर नागरिक को इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। तमिलनाडु की हर रीजनल पार्टी और देश की हर नेशनल पार्टी की यह ड्यूटी है कि वे संसद में इस परिसीमन प्रस्ताव को पूरी ताकत से हराएं।

‘2 लाख पेटिशन लेकर PM आवास की ओर करूंगा मार्च’, E20 पेट्रोल को लेकर टाउनहॉल में बोले अरविंद केजरीवाल

ये भी पढ़ें
National Townhall Against E20 Petrol

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राहुल गांधी

Updated on:

01 Aug 2026 06:20 pm

Published on:

01 Aug 2026 06:01 pm

Hindi News / National News / ‘परिसीमन तमिल लोगों की ताकत छीनने की साजिश, समर्थन करने वाला 21वीं सदी का एट्टप्पन’; चेन्नई में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

​​​​​Karnataka News: भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में नया मोड़, पत्नी बोलीं- मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगी

Yogesh Gowda Murder
हुबली

Pakistan Broad Peak Avalanche: ब्रॉड पीक हादसे में पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की मौत, नेपाल के पीएम बालेन शाह ने दी श्रद्धां​जलि

Renowned mountaineer Nirmal Purja passes away
राष्ट्रीय

क्या हाफिज सईद अपना रहा पुरानी रणनीति? कुलगाम और अनंतनाग में टारगेट किलिंग

India Releases List of Terrorists News.
राष्ट्रीय

एयर मार्शल तेजपाल सिंह को मिली नई जिम्मेदारी, वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने

air marshal tejpal singh new deputy chief of air staff
राष्ट्रीय

पटना SSP की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे प्रशांत किशोर, बोले- मतदाताओं को डराया, बिना वजह हुई गिरफ्तारी

bankipur bypoll prashant kishor
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.