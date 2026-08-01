एयर मार्शल तेजपाल सिंह को मिली नई जिम्मेदारी, वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने

गोवा स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद को 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। वह कैट-ए सी किंग एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, कम्युनिकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा उन्होंने वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और गोवा के नेवल वॉर कॉलेज से उच्च सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।