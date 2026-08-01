​​​​​Karnataka News: भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में नया मोड़, पत्नी बोलीं- मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगी

मल्लम्मा ने दोहराया कि वह किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगी। उनका आरोप था कि गुरुनाथ गौड़ा और बसवराज कोरवर ने पार्टी से धन लिया है, इसलिए वे आगे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया। उधर, गुरुनाथ गौड़ा ने कहा कि परिवार न्याय की लड़ाई जारी रखेगा और हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है।