आस्था, संस्कार और सेवा का संगम: ढाई दशक से धर्म और समाजसेवा की मिसाल बना वासुपूज्य जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट

25 वर्षों का गौरवशाली सफर

करीब 25 वर्ष पहले निर्मित वासुपूज्य जिनालय आज प्रवासी जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सरकारी भूमि के आवंटन से लेकर मंदिर निर्माण तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन समाज के सामूहिक प्रयासों से यह सपना साकार हुआ। भूमि आवंटन की प्रक्रिया में शेषमल भंडारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंदिर निर्माण में खोमीबाई टेकचंद भंडारी परिवार सहित समाज के अनेक परिवारों ने तन, मन और धन से सहयोग दिया। मूलनायक भगवान वासुपूज्य स्वामी एवं अन्य जिनप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 7 दिसंबर 2000 को संपन्न हुई। वर्ष 2025 में ट्रस्ट ने जिनालय की रजत जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर इस आध्यात्मिक धरोहर के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया।