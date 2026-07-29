गुरु पूर्णिमा पर खिल उठीं मासूम मुस्कानें, मूक-बधिर बच्चों के बीच पहुंची खुशियों की सौगात

गुरु पूर्णिमा केवल गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व नहीं, बल्कि समाज के उन लोगों तक सम्मान, स्नेह और अपनत्व पहुंचाने का भी अवसर है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसी भावना को साकार करते हुए राजस्थान पत्रिका, हुब्बल्ली संस्करण की ओर से श्री विवेकानन्द मूक-बधिर एवं दिव्यांग एसोसिएशन हुब्बल्ली में गुरु पूर्णिमा का पर्व आत्मीय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ उत्सव की खुशियां साझा की गईं तथा उन्हें शिक्षा, संस्कार और आत्मविश्वास का संदेश दिया गया। इस अवसर पर संस्थान में रह रहे सभी मूक-बधिर एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को दूदाराम चौधरी थोब परिवार की ओर से स्टेशनरी सामग्री, मिष्ठान और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं। उपहार पाकर बच्चों के चेहरों पर खिली मुस्कान ने पूरे वातावरण को भावुक और आनंदमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए गुरु-शिष्य परंपरा के आदर्शों से परिचित कराया गया।

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