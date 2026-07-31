राजस्थान मूल के कांतिलाल पुरोहित व शांतिलाल ओस्तवाल सहित छह होंगे वाणिज्य रत्न से सम्मानित

इन उद्योगपतियों को मिलेगा सम्मान

समारोह में किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवींद्रनाथ गुमास्ते मुख्य व्याख्यान देंगे। वहीं, विधायक महेश टेंंगिनकाई मुख्य अतिथि होंगे तथा केसीसीआई के अध्यक्ष जी.के. अडप्पागौडर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष वाणिज्य रत्न सम्मान पाने वालों में हुब्बल्ली के गोविंद वी. जोशी (एबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि.), ब्याडगी के राजशेखर एस. मगनूर (मगनूर एंड कंपनी), नंदिकेश्वर के एम.बी. हंगरागी (कुमारेश्वर ऑयल इंडस्ट्रीज), हुब्बल्ली के शांतिलाल ओस्तवाल (कॉटसीड्स कॉरपोरेशन), हुब्बल्ली के कांतिलाल एम. पुरोहित (राजगुरु बुक मैन्युफैक्चरर्स) तथा सावनूर के सुमंथ आर. सिंधुर (पी.वी. सिंधुर) शामिल हैं।