31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

राजस्थान मूल के कांतिलाल पुरोहित व शांतिलाल ओस्तवाल सहित छह होंगे वाणिज्य रत्न से सम्मानित

कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के 98वें स्थापना दिवस समारोह में इस वर्ष उत्तर कर्नाटक के छह प्रमुख उद्योगपतियों को प्रतिष्ठित वाणिज्य रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। राजस्थान मूल के कांतिलाल पुरोहित एवं शांतिलाल ओस्तवाल को भी वाणिज्य रत्न से नवाजा जाएगा। यह समारोह एक अगस्त को शाम चार बजे जेसी नगर स्थित चंद्रवदन देसाई हॉल में आयोजित होगा, जिसमें उद्योग और व्यापार जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी।
less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jul 31, 2026

राजस्थान मूल के कांतिलाल पुरोहित एवं शांतिलाल ओस्तवाल।

राजस्थान मूल के कांतिलाल पुरोहित एवं शांतिलाल ओस्तवाल।

इन उद्योगपतियों को मिलेगा सम्मान
समारोह में किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवींद्रनाथ गुमास्ते मुख्य व्याख्यान देंगे। वहीं, विधायक महेश टेंंगिनकाई मुख्य अतिथि होंगे तथा केसीसीआई के अध्यक्ष जी.के. अडप्पागौडर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष वाणिज्य रत्न सम्मान पाने वालों में हुब्बल्ली के गोविंद वी. जोशी (एबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि.), ब्याडगी के राजशेखर एस. मगनूर (मगनूर एंड कंपनी), नंदिकेश्वर के एम.बी. हंगरागी (कुमारेश्वर ऑयल इंडस्ट्रीज), हुब्बल्ली के शांतिलाल ओस्तवाल (कॉटसीड्स कॉरपोरेशन), हुब्बल्ली के कांतिलाल एम. पुरोहित (राजगुरु बुक मैन्युफैक्चरर्स) तथा सावनूर के सुमंथ आर. सिंधुर (पी.वी. सिंधुर) शामिल हैं।

उद्योग विकास पर रहेगा फोकस
केसीसीआई स्थापना दिवस समिति के अध्यक्ष शंकरन्ना मुनवल्ली ने बताया कि क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने का उद्देश्य अन्य उद्योगपतियों को भी नवाचार और निवेश के लिए प्रेरित करना है। केसीसीआई अध्यक्ष जी.के. अडप्पागौडर ने कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। इसमें धारवाड़ के निकट प्रस्तावित एफएमसीजी क्लस्टर में भूमि की कीमत कम करने और उत्तर कर्नाटक में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की जाएगी।

एमएसएमई के लिए नई पहल
केसीसीआई के मानद सचिव उदय एम. रेवणकर ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से नई पहल शुरू की जाएगी। उनका कहना है कि इससे स्थानीय उद्योगों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और नए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 09:07 pm

Published on:

31 Jul 2026 09:06 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / राजस्थान मूल के कांतिलाल पुरोहित व शांतिलाल ओस्तवाल सहित छह होंगे वाणिज्य रत्न से सम्मानित

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

सोमनाथ से मां कामाख्या तक गौ राष्ट्र यात्रा की रवानगी 1 अगस्त से, सात राज्यों और दो देशों से होकर गुजरेगी यात्रा

भारत सिंह राजपुरोहित
हुबली

रामदेवरा जा रहे साइकिल यात्रियों का हुब्बल्ली में स्वागत, बाबा रामदेव के जयकारों से गूंजा वातावरण

बेंगलूरु से रामदेवरा धाम की साइकिल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का श्री बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली की ओर से स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस दौरान यात्रियों के साथ पदाधिकारी एवं समाजबंधु।
हुबली

आस्था, संस्कार और सेवा का संगम: ढाई दशक से धर्म और समाजसेवा की मिसाल बना वासुपूज्य जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट

वासुपूज्य जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी।
हुबली

गुरु पूर्णिमा पर खिल उठीं मासूम मुस्कानें, मूक-बधिर बच्चों के बीच पहुंची खुशियों की सौगात

तस्वीर सिर्फ एक समारोह की नहीं, बल्कि उन मुस्कानों की है जिन्हें गुरु पूर्णिमा पर मिला सम्मान, स्नेह और अपनापन।
हुबली

रेलवे स्टेशन पर खोई मुस्कान फिर लौटी: बिछड़े बचपन को मिला अपनों का आंगन, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ने चार वर्षों में 331 बच्चों को दी नई जिंदगी

आरपीएफ ने संकट में फंसे बच्चों को सुरक्षित बचाकर परिजनों से मिलाया (एआइ फोटो)।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.