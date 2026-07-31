रामदेवरा जा रहे साइकिल यात्रियों का हुब्बल्ली में स्वागत, बाबा रामदेव के जयकारों से गूंजा वातावरण

बाबा रामदेव के प्रति श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास

उन्होंने बताया कि हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष में लगने वाले विशाल मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचकर बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। अनेक श्रद्धालु सैकड़ों और हजारों किलोमीटर की पदयात्रा या साइकिल यात्रा कर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा एवं विश्राम जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इसे सेवा और भक्ति का अनूठा संगम माना जाता है। बाबा रामदेव के प्रति श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु कठिन यात्रा कर रामदेवरा धाम पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।