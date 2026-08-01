“वे इस आतंकी हमले को जायज ठहरा रहे हैं”-फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा का पलटवार

अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार शाम कुलगाम के केल्लम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल दूसरे प्रवासी मजदूर की भी शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले में पहले एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे केल्लम इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।