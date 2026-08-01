1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

“वे इस आतंकी हमले को जायज ठहरा रहे हैं”-फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा का पलटवार

Kulgam Terror Attack: भाजपा नेता रविंदर रैना ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की उस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कुलगाम आतंकी हमले को जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग से जोड़ा था।
2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Anand Prakash Yadav

Aug 01, 2026

Kulgam Terror Attack

कुलगाम हमले पर फारूख अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का पलटवार, Photo source@ANI

Kulgam Terror Attack: भाजपा नेता रविंदर रैना ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की उस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कुलगाम आतंकी हमले को जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग से जोड़ा था। रैना ने इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत विवादास्पद करार दिया।

एएनआई से बातचीत में रैना ने कहा कि कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद देश राजनीतिक दलों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपेक्षा करता है, न कि इस तरह के बयान देकर भ्रम पैदा करने की।

उन्होंने कहा, "फारूक अब्दुल्ला एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता हैं। कुलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में उनका बयान बेहद विवादास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जब निर्दोष मजदूरों की आतंकवादी बेरहमी से हत्या करते हैं, तब पूरे देश को राजनीतिक दलों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की उम्मीद होती है, न कि अटकलें लगाने, भ्रम फैलाने या अपराधियों से ध्यान भटकाने की।"

आतंकी हमले को राज्य के दर्जे से जोड़ना अनुचित

रैना ने कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण करने के बजाय आतंकवाद को परास्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "वह इस आतंकी हमले को राज्य के दर्जे से जोड़कर उसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बेहद निंदनीय है। हर राजनीतिक नेता को हत्यारों की स्पष्ट शब्दों में निंदा करनी चाहिए और पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखानी चाहिए।

आतंकवाद का मुकाबला राष्ट्रीय एकता से किया जा सकता है, न कि ऐसी दुखद घटनाओं का राजनीतिकरण करके। राज्य का दर्जा एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक विषय है, इसे आतंकी घटनाओं से जोड़ना पूरी तरह अनुचित है।"

फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा

इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम जिले के केल्लम क्षेत्र में दो प्रवासी मजदूरों की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि हमले के पीछे कौन लोग थे और इसकी गहन जांच होनी चाहिए।

अब्दुल्ला ने कहा, अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि हमला किसने किया और इसके पीछे कौन लोग हैं। हमलावरों की पहचान के लिए जांच होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि जब भी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जोर पकड़ती है, तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं।

घायल दूसरे मजदूर की भी हुई मौत

अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार शाम कुलगाम के केल्लम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल दूसरे प्रवासी मजदूर की भी शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले में पहले एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे केल्लम इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

क्या हाफिज सईद अपना रहा पुरानी रणनीति? कुलगाम और अनंतनाग में टारगेट किलिंग

ये भी पढ़ें
India Releases List of Terrorists News.

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Aug 2026 07:34 pm

Published on:

01 Aug 2026 07:26 pm

Hindi News / National News / “वे इस आतंकी हमले को जायज ठहरा रहे हैं”-फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा का पलटवार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘FIR वापस ली जाए, पीएम मोदी मेरी बेटी को गोद लें, आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली किशोरी की मां की प्रधानमंत्री से भावुक अपील

PM Modi Remark Girl Mother, PM Modi Controversy, CJP Protest, Girl Mother Statement, PM Modi News,
राष्ट्रीय

पीएम मोदी की माफी छात्रा के लिए बना बर्थडे गिफ्ट, वकील बोले- जन्मदिन पर मिला बड़ा उपहार

Student FIR Case
नई दिल्ली

6 साल बाद फिर खुला नाथूला पास, भारत-चीन सीमा पर व्यापार शुरू; व्यापारियों ने की नई ट्रेड लिस्ट की मांग

Nathula Pass India China Border Trade
राष्ट्रीय

​​​​​Karnataka News: भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में नया मोड़, पत्नी बोलीं- मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगी

Yogesh Gowda Murder
हुबली

Pakistan Broad Peak Avalanche: ब्रॉड पीक हादसे में पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की मौत, नेपाल के पीएम बालेन शाह ने दी श्रद्धां​जलि

Renowned mountaineer Nirmal Purja passes away
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.