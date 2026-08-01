कुलगाम आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले- ‘जब भी हम पूर्ण राज्य की मांग करते हैं, तभी हत्याएं क्यों होती हैं?’

उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हत्या किसने की और किन परिस्थितियों में यह वारदात हुई। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसी दौरान उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि जब भी हम राज्य का दर्जा मांगते हैं तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।