बिहार: जन सुनवाई में रिश्वत का ‘लाइव’ खुलासा, मंत्री के सामने ही डाटा एंट्री ऑपरेटर ने मांगे 50 हजार रुपये

फोन पर रिश्वत मांगने की बात सामने आते ही बिहार सरकार के मंत्री लखींद्र पासवान ने तत्काल सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ) को फोन किया। उन्होंने पूछा, "चंदन कुमार कौन हैं?" इस पर अधिकारी ने बताया कि वह विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। इसके बाद मंत्री ने उसे तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने अधिकारी को पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा, "अभी मेरे सामने उसकी कॉल रिकॉर्ड हुई है। एससी-एसटी केस संख्या 129/26 में अनुदान राशि जारी करने के बदले वह 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। उसे तुरंत निलंबित करें।" जब जिला कल्याण पदाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तो मंत्री ने कहा, "एक घंटे के भीतर उसे निलंबित कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।"