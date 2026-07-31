बिहार में टाइगर टेरर! खेत में काम कर रही महिला को घसीट ले गया, एक दिन में दूसरी मौत से दहशत

स्थानीय लोगों के अनुसार, बाघ अचानक गन्ने के खेत से निकला और उमरावती देवी की गर्दन दबोचकर उन्हें जंगल की ओर घसीटने लगा। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और महिला की तलाश शुरू कर दी। ग्रामीण लाठियां लेकर मौके पर पहुंचे और बाघ को खदेड़ने का प्रयास किया। लोगों के विरोध के बाद बाघ महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक उमरावती देवी की मौत हो चुकी थी। मृतका के पति रामायण चौधरी ने बताया कि उनकी पत्नी रोज की तरह खेत में काम करने गई थीं। उन्होंने कहा कि इससे पहले इलाके में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।