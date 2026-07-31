Bihar Politics: दीपक प्रकाश पर टला संकट! BJP MLC ने दिया इस्तीफा, अब मंत्री पद बचाने की तैयारी?

भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार ने शुक्रवार को बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद वह बिना मीडिया से बातचीत किए सीधे गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इस दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि, दोनों नेताओं ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सूत्रों का कहना है कि देवेश कुमार के इस्तीफे की अधिसूचना शुक्रवार को ही जारी की जा सकती है। उनका कार्यकाल अभी लगभग एक वर्ष शेष था। वह 17 मार्च 2021 को राज्यपाल के मनोनीत कोटे से विधान परिषद के सदस्य बने थे और उनका कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक था। हालांकि, उन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।