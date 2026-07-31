बांकीपुर उपचुनाव: तेजस्वी यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला, अजय आलोक बोले- ‘युवराज’ सिर्फ दो दिन नजर आए

Bankipur Bypoll 2026: बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगभग गायब रहे और केवल अंतिम दो दिनों में ही नजर आए। वहीं, उन्होंने जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर भी चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी का नाम न लेने को लेकर सवाल उठाते हुए इसे 'साइलेंट अंडरस्टैंडिंग' (मौन सहमति) करार दिया।