‘कभी-कभी चमत्कार में भी लग जाती हैं पीढ़ियां’: 52 साल बाद घर में गूंजी बेटी की किलकारी, खुशी से झूम उठा परिवार

नई दिल्ली। कहते हैं कि बेटियां किस्मत वालों के घर ही जन्म लेती हैं। जब किसी आंगन में पांच दशक से ज्यादा समय तक सिर्फ बेटों की किलकारियां ही गूंजी हों, वहां नन्ही परी का कदम पड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ऐसा ही एक बेहद भावुक और दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है, जहां 52 साल के लंबे इंतजार के बाद एक परिवार में बेटी का जन्म हुआ है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से जब डॉक्टर नवजात बच्ची को गोद में लेकर बाहर निकलीं, तो परिवार खुशी से झूम उठा। इस खास पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।