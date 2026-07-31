Karnataka Murder: दोस्ती बनी जानलेवा, पत्नी के सामने दोस्त ने पिस्तौल से मारी गोली, साथी की मौके पर मौत

पुलिस के अनुसार आइवन रिचर्ड मस्करेनस और डे ग्रिक दोनों दोस्तों के बीच किसी व्यावसायिक लेन-देन को लेकर मोबाइल पर तीखी बहस हुई। विवाद बढ़ने पर डे ग्रिक ने आइवन को कुंदापुर आने की चुनौती दी। इसके बाद आइवन अपनी दूसरी पत्नी ललिता के साथ कार से कुंदापुर पहुंचे। दोनों मित्रों की मुलाकात चर्च रोड स्थित संत जोसेफ स्कूल के सामने हुई, जहां बहस फिर तेज हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ललिता के अनुसार विवाद के दौरान डे ग्रिक ने अपने पास मौजूद पिस्तौल से आइवन के कमर के हिस्से पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल आइवन ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी डे ग्रिक मौके से फरार है।