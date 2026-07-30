कर्नाटक में 20 मंत्री पदों पर जल्द लगेगी मुहर! 3 अगस्त तक कैबिनेट विस्तार के संकेत; डीके ने की सिद्धारमैया से मुलाकात

Karnataka Cabinet Expansion 2026: कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को सिद्धारमैया से मुलाकात की है। इस दौरान नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद उन्होंने संकेत दिए कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। दरअसल, डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया से नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि 3 अगस्त तक कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है।