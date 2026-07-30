‘कोलकाता हमेशा मेरा घर रहा’, 19 साल बाद पहली सार्वजनिक वापसी पर भावुक हुईं तसलीमा नसरीन

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2003 में नसरीन की किताब द्विखंडितो’ (दो हिस्सों में बंटी) पर कथित तौर पर एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। तसलीमा नसरीन ने कहा कि कोलकाता केवल उनके रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शहर था जिसने उन्हें अपनापन महसूस कराया और इतने साल दूर रहने के बावजूद पश्चिम बंगाल से उनका जुड़ाव कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही देश में लौट रही हूं। मेरे दिल में बंगाल कभी भी किसी सीमा या कंटीले तार की बाड़ से बंटा नहीं रहा। बंगाल के पूर्वी हिस्से का दरवाजा मेरे लिए बंद है, इसलिए अभी के लिए बंगाल का यही हिस्सा मेरा घर है।