ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप, बागी गुट को बार-बार एक्सटेंशन देने पर उठाए सवाल

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रतिद्वंद्वी गुट उनके आरोपों का कड़ा खंडन करने के बावजूद “अपने मामले को मजबूत करने के लिए झूठे सबूत गढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को लिख पत्र में कहा, हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके द्वारा दिए गए समय विस्तार के कारण, ऋतब्रता बनर्जी और अन्य लोग अपने मामले को मजबूत करने के लिए झूठे सबूत गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

क्योंकि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, जिनका हमने कड़ा खंडन किया है। कार्यवाही के शीघ्र समापन की मांग करते हुए बनर्जी ने कहा कि दोनों पक्षों को समान अवसर मिलने चाहिए।