बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले पटना में बवाल, 20 नेताओं की गिरफ्तारी का दावा, प्रशांत किशोर पर भी FIR

Bankipur Bypoll 2026: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान से ठीक पहले सियासी माहौल और गर्मा गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके करीब 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पार्टी का दावा है कि चुनाव से पहले सुनियोजित तरीके से उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ, प्रचार से जुड़े एक कथित फर्जी और एआई जनरेटेड वीडियो के मामले में प्रशांत किशोर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।