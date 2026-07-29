‘मुझे राहुल गांधी के लिए अफसोस, वह गृह मंत्री पर गलत बयान देकर फंस गए’, किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों के बाद भाजपा नेताओं की लगातार तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को सीधा जवाब दिया है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोलकर खुद को फंसा लिया है और अब इससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है।