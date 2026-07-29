राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने दिया जवाब, कहा- सदन में बोलने का पूरा मौका मिला, पर वह ऐसा नहीं कर पाए

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने यह भी कहा- विपक्ष के नेता कह रहे थे कि उन्होंने कभी बीजेपी, आरएसएस या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति से माफी नहीं मांगी है और न ही कभी मांगेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान से माफी मांगी थी। उन्होंने लिखित माफीनामा जमा करते हुए कहा था- कृपया मुझे माफ कर दें।