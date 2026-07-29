राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने दिया जवाब, कहा- सदन में बोलने का पूरा मौका मिला, पर वह ऐसा नहीं कर पाए

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। (फोटो- ANI)
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने खुलकर कहा कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनकी माइक बंद कर दी गई। इस पर भाजपा ने पलटवार किया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा- आज शाम 6 बजे राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की।
संबित पात्रा ने कहा- सबसे पहले, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। मैंने बार-बार कहा है- जब 45 सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया, तो राहुल गांधी को बोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती?
उन्होंने कहा- जब प्रियंका वाड्रा को बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने भी कई आरोप लगाए, तो राहुल गांधी को बोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? राहुल गांधी को बोलने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए।
संबित पात्रा ने कहा- प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कोई गोली नहीं चलाई गई; राहुल गांधी ने झूठ बोला। गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देते हैं, गृह मंत्री नहीं।
उन्होंने कहा- पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और खुद बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि कोई फायरिंग नहीं हुई। अगर कोई कारतूस या बैलिस्टिक रिपोर्ट है, तो कृपया दिखाएं।
उन्होंने कहा- राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री की बातचीत सुनने का दावा किया, यह कैसे संभव है? उन्होंने पहले राफेल डील को लेकर स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर और स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बारे में झूठ बोला था। अब वह ऐसे दावे कर रहे हैं।
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने यह भी कहा- विपक्ष के नेता कह रहे थे कि उन्होंने कभी बीजेपी, आरएसएस या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति से माफी नहीं मांगी है और न ही कभी मांगेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान से माफी मांगी थी। उन्होंने लिखित माफीनामा जमा करते हुए कहा था- कृपया मुझे माफ कर दें।
संबित पात्रा ने कहा- मुझे यह भी याद है कि जब राहुल ने 'चौकीदार चोर है' वाली टिप्पणी की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खेद जताते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा था। राहुल गांधी ने उस हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और माफी मांगी।
पात्रा ने कहा- राहुल गांधी, आप कैमरों के सामने भले ही यह दावा करें कि आप कभी माफी नहीं मांगते, लेकिन कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके आप माफी मांगते हैं। यही आपका चरित्र है और हम सभी जानते हैं कि जब आप कोर्ट में होते हैं तो माफी मांगते हैं।
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