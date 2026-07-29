‘वंदे मातरम् का अपमान करने वालों को जेल भेजा जाए’, पूर्व TMC नेता रिजू दत्ता का बड़ा बयान

रिजू दत्ता ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी हर हाल में अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। दत्ता ने कहा कि अदालत ने कई बार उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में आंखों का इलाज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक सांसद होने के नाते अभिषेक बनर्जी एम्स (AIIMS) में भी इलाज करा सकते हैं लेकिन वह अमेरिका जाना चाहते हैं। दत्ता ने सवाल उठाया कि आखिर वह इलाज के लिए अमेरिका जाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं।