लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल 2026, राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार

Anti Paper Leak Bill 2026: देशभर में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर सख्ती के लिए लाया गया पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 अब संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। लोकसभा से एक दिन पहले मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा ने भी विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट के बीच इस विधेयक को पास कर दिया। अब इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना और पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है।