Iran War: हूती ने इराक से किया सऊदी अरब पर अटैक, तनाव के बीच सामने आया ईरान का बड़ा गेम प्लान

इस बीच, सऊदी अरब और उसके क्षेत्रीय साथी देशों का कहना है कि ईरान समर्थित मिलिशिया अब पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं। 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका और इजराइल ने लेबनान से लेकर ईरान तक कई हमले किए, लेकिन इन गुटों की ताकत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है।