‘मैं 28 नहीं 27 का हूं, स्टूडेंट नहीं पत्रकार हूं’, कंगना के गूगल सर्च वाले बयान पर CJP नेता सौरव दास का पलटवार

Saurav Das on Kangana Ranaut: भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कंगना मेरे बारे में गूगल पर उपलब्ध गलत जानकारी के आधार पर टिप्पणी कर रही हैं। सौरव दास ने स्पष्ट किया कि उनकी उम्र 28 नहीं, 27 साल है और वह छात्र नहीं बल्कि पेशे से पत्रकार हैं। सौरव ने कहा कि मैंने कभी खुद को सक्रिय छात्र नहीं बताया। साथ ही उन्होंने कंगना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह खुद को जिंदगी का छात्र मानते हैं और कंगना रनौत को भी ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए।