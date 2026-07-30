30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पेपर लीक किसी एक राज्य या पार्टी की समस्या नहीं है, एंटी पेपर लीक बिल पेश कर जितेंद्र सिंह ने गिनाए यूपीए सरकार के पुराने मामले

Jitendra Singh Rajya Sabha Anti Paper Leak Bill: राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक किसी एक राज्य या सरकार की नहीं है. यह पूरे देश की समस्या रही है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 30, 2026

Anti Paper Leak Bill, Jitendra Singh, Paper Leak, Rajya Sabha, Public Examinations Bill,

राज्यसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर बोलते केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह। (फोटो: IANS/संसद टीवी)

Anti Paper Leak Bill 2026:राज्यसभा में एंटी पेपर लीक (संशोधन) विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक किसी एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राजनीतिक दल तक सीमित समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में देश के अलग-अलग हिस्सों से विभिन्न सरकारों के दौरान कई बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में बड़े स्तर पर चर्चित कई बड़े पेपर लीक मामलों में 2009 का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा पेपर लीक, 2011 का ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 की एम्स दिल्ली प्रवेश परीक्षा, 2013 की महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी डिग्री सर्टिफिकेट परीक्षा और 2010 की बीएड प्रवेश परीक्षा शामिल हैं। उनके अनुसार, ऐसे मामलों की लंबी सूची बताती है कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या रही है जिसके खिलाफ सख्त कानूनी व्यवस्था की जरूरत है।

सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है विधेयक: जितेंद्र सिंह

विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एंटी पेपर लीक कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा में पेपर लीक के मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने हाल की घटनाओं के बाद तुरंत कदम उठाए और कानून को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन लाया।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इस विधेयक पर आने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक छात्रों के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

यूपीए समेत कई सरकारों के दौर के पेपर लीक मामलों का किया जिक्र

राज्यसभा में चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक किसी एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राजनीतिक दल की समस्या नहीं रही है। उन्होंने विभिन्न सरकारों के कार्यकाल, जिनमें यूपीए सरकार का दौर भी शामिल है के दौरान सामने आए कई चर्चित पेपर लीक मामलों का जिक्र किया। उनके इस बयान पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने विरोध भी जताया।

दो महीने में जांच, तीन महीने में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य

विधेयक के अनुसार, पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सत्र न्यायालयों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित करने का अधिकार होगा। इन अदालतों में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर रोजाना सुनवाई कर मुकदमे का निपटारा करने का प्रावधान किया गया है।

सजा और जुर्माना भी हुआ सख्त

संशोधन के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक या अन्य अनुचित गतिविधियों में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, संगठित गिरोहों के लिए कम से कम 7 साल की कैद और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार को ऐसे मामलों की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने का भी अधिकार मिलेगा।

लोकसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रगान वंदे मातरम के अपमान को रोकने वाला विधेयक पारित

ये भी पढ़ें
Vande Mataram Bill

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jul 2026 04:46 pm

Published on:

30 Jul 2026 03:56 pm

Hindi News / National News / पेपर लीक किसी एक राज्य या पार्टी की समस्या नहीं है, एंटी पेपर लीक बिल पेश कर जितेंद्र सिंह ने गिनाए यूपीए सरकार के पुराने मामले

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लोकसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रगान वंदे मातरम के अपमान को रोकने वाला विधेयक पारित

Vande Mataram Bill
राष्ट्रीय

राज्य सभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने मनुस्मृति का किया जिक्र तो मच गया हंगामा, सरकार बोली- साबित करें

Rajya Sabha Anti Paper Leak Bill Debate
राष्ट्रीय

Chennai News: फेसबुक पर हुई मुलाकात, 7 साल का प्यार, विरोध के बीच युवक ने महिला ट्रांसजेंडर से की शादी

Transgender Marriage
चेन्नई

सोनम वांगचुक का आया CJP से अलग बयान, एंटी पेपर लीक बिल में संशोधन का कर दिया समर्थन

Sonam Wangchuk news
राष्ट्रीय

भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी अलग जमीन

Dhar Bhojshala Case, Bhojshala Dispute, Supreme Court, Friday Namaz, Kamal Maula Complex, Dhar News,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.