30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

Breach of Privilege Notice: बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में 29 जुलाई को राहुल गांधी की स्टूडेंट्स, इडियट्स, अंधभक्त वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Jul 30, 2026

Privilege Motion

राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन नोटिस, Photo source- ANI

Breach of Privilege Notice: बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में 29 जुलाई को राहुल गांधी की स्टूडेंट्स, इडियट्स, अंधभक्त वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ अपमानजनक और मानहानि करने वाली भाषा और साथ ही नियमों 352(ii), (iii) और (vii) का उल्लंघन बताया है।

लोकसभा में 29 जुलाई को लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में स्टूडेंट्स, इडियट्स, अंधभक्त वाली टिप्पणी की थी। जिस पर सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

सांसद अनुराग ठाकुर ये बोले

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को गृह मंत्री और देश की जनता दोनों से माफी मांगनी चाहिए और गलत सूचना फैलाना बंद करना चाहिए। कोई गोली नहीं चलाई गई। सच्चाई यह है कि देश के युवाओं ने कांग्रेस पार्टी को अपने आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया। संसद में अपने भाषण के दौरान उन्होंने असंसदीय शब्द 'मूर्ख' का इस्तेमाल किया और अध्यक्ष की बार-बार आपत्ति के बावजूद इसका प्रयोग जारी रखा।

पेपर लीक माफिया होंगे खत्म

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि,मैं देश के युवाओं और छात्रों को बधाई देता हूं। लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ है जो अधिकतम संभव सजा का प्रावधान करता है। पेपर लीक में शामिल सबसे बड़े अपराधियों को भी कारावास का सामना करना पड़ेगा; जुर्माने में 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद शामिल है, और इस तरह के 'माफिया शैली' के ऑपरेशन पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है।

आगे क्या होगी प्रक्रिया

लोकसभा अध्यक्ष के पास नोटिस पहुंचने के बाद अब आगे की प्रक्रिया संसदीय नियमों के अनुसार होगी। अध्यक्ष यह तय करेंगे कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार होता है तो समिति मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट दे सकती है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर संसद के भीतर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सांसद अनुसार ठाकुर ने समिति से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने का भी आग्रह किया है, ताकि भविष्य में सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय मर्यादा बनी रहे।

PIB Fact-check: फर्जी है सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा पीएम मोदी के इस्तीफे वाला लेटर

ये भी पढ़ें
PM Modi fake resignation letter

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jul 2026 09:03 pm

Published on:

30 Jul 2026 08:35 pm

Hindi News / National News / अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आरजी कर दुष्कर्म-हत्या केस में बड़ा फैसला, सीबीआई ने बदला जांच अधिकारी, पीड़िता के परिवार की मांग के बाद कार्रवाई

rg kar medical college
कोलकाता

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल 2026, राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार

Anti Paper Leak Bill 2026 Passed in Rajya Sabha
राष्ट्रीय

Air India Plane Crash: सुप्रीम कोर्ट में AAIB की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में होगी पेश, याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को सुनवाई तय

Ahmedabad Plane Crash
राष्ट्रीय

Iran War: हूती ने इराक से किया सऊदी अरब पर अटैक, तनाव के बीच सामने आया ईरान का बड़ा गेम प्लान

Red Sea Crisis
राष्ट्रीय

‘मैं 28 नहीं 27 का हूं, स्टूडेंट नहीं पत्रकार हूं’, कंगना के गूगल सर्च वाले बयान पर CJP नेता सौरव दास का पलटवार

Saurav Das on Kangana Ranaut, Kangana Ranaut Statement, Saurav Das, CJP Leader, Google Search,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.