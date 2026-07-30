अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि,मैं देश के युवाओं और छात्रों को बधाई देता हूं। लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ है जो अधिकतम संभव सजा का प्रावधान करता है। पेपर लीक में शामिल सबसे बड़े अपराधियों को भी कारावास का सामना करना पड़ेगा; जुर्माने में 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद शामिल है, और इस तरह के 'माफिया शैली' के ऑपरेशन पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है।