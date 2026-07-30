30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

US-Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना जंग का मैदान: अमेरिका का ईरान पर एयरस्ट्राइक, जवाब में IRGC ने 3 ऑयल टैंकरों को बनाया निशाना

US-Iran Conflict: खाड़ी देशों में छिड़ी जंग अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेहरान ने तेल की लाइफलाइन काटकर वैश्विक बाजारों को हिला दिया है। कूटनीतिक वार्ताओं और बारूद के इस दौर में क्या दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है?
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jul 30, 2026

US-Iran War

US-Iran War: अमेरिका ने ईरान पर किए हवाई हमले, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तेल टैंकरों पर IRGC का हमला (फोटो सोर्स : patrika)

US Launches Airstrikes on Iran: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब और खौफनाक रूप लेता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने बुधवार रात (8 PM ET) ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। अमेरिका का दावा है कि यह कार्रवाई मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हुए ईरानी हमलों के कड़े जवाब में की गई है।

दूसरी ओर, इस सैन्य कार्रवाई के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारी गहमागहमी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर कूटनीति विफल रही, तो अमेरिका "अत्यंत भीषण सैन्य कार्रवाई" करने से पीछे नहीं हटेगा।

यह खबर अभी अपडेट हो रही है


खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jul 2026 06:32 am

Published on:

30 Jul 2026 06:30 am

Hindi News / World / US-Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना जंग का मैदान: अमेरिका का ईरान पर एयरस्ट्राइक, जवाब में IRGC ने 3 ऑयल टैंकरों को बनाया निशाना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

AI के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की मांग, डोनाल्ड ट्रंप से 1100 विशेषज्ञों की बड़ी अपील

AI experts urge Donald Trump to slow AI development.
विदेश

PoJK में बेकाबू हो रहे हालात, पाकिस्तानी आर्मी ने 48 घंटे में 40 निर्दोष नागरिकों को उतारा मौत के घाट

PoK Protests
विदेश

Patrika Explainer: Iran-US War का नया मोर्चा खुला, सऊदी के ईराक में शिया मिलिशिया पर हमला, मिडिल ईस्ट में तेजी से बदल रहे समीकरण

Strait of Hormuz tension, Iran America war
विदेश

Ukraine Missile Attack: यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच जहाज पर फंसे 13 भारतीय

Ukraine Drone Attack
विदेश

रूस से तेल-गैस खरीदना भारत को पड़ेगा महंगा? 100% टैरिफ वाले बिल को अमेरिकी सीनेट की हरी झंडी

US Senate advances Russia sanctions bill.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.