US-Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना जंग का मैदान: अमेरिका का ईरान पर एयरस्ट्राइक, जवाब में IRGC ने 3 ऑयल टैंकरों को बनाया निशाना

US-Iran War: अमेरिका ने ईरान पर किए हवाई हमले, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तेल टैंकरों पर IRGC का हमला (फोटो सोर्स : patrika)
US Launches Airstrikes on Iran: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब और खौफनाक रूप लेता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने बुधवार रात (8 PM ET) ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। अमेरिका का दावा है कि यह कार्रवाई मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हुए ईरानी हमलों के कड़े जवाब में की गई है।
दूसरी ओर, इस सैन्य कार्रवाई के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारी गहमागहमी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर कूटनीति विफल रही, तो अमेरिका "अत्यंत भीषण सैन्य कार्रवाई" करने से पीछे नहीं हटेगा।
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