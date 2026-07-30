US-Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना जंग का मैदान: अमेरिका का ईरान पर एयरस्ट्राइक, जवाब में IRGC ने 3 ऑयल टैंकरों को बनाया निशाना

US Launches Airstrikes on Iran: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब और खौफनाक रूप लेता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने बुधवार रात (8 PM ET) ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। अमेरिका का दावा है कि यह कार्रवाई मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हुए ईरानी हमलों के कड़े जवाब में की गई है।