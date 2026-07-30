फर्जी पासपोर्ट केस में गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 7 साल की जेल, CBI कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Chhota Rajan Passport Case: अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 21 साल पुराने फर्जी पासपोर्ट मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। चेन्नई की विशेष CBI अदालत ने उसे फर्जी पहचान और जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने का दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। छोटा राजन फिलहाल दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। यह मामला वर्ष 2002 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने से जुड़ा है।