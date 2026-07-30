हर जगह नहीं जलता रावण का पुतला; रामायण के रावण को भारत में 5 जगहों पर मिलता है ‘सम्मान’!

हालांकि, रामायण में विरोधी पात्र होने के बावजूद भारत के कई हिस्सों में रावण को सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उन्हें भगवान शिव का परम भक्त, महान विद्वान, कुशल वीणा वादक और न्यायप्रिय शासक माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी। देश में ऐसे कई स्थान हैं, जहां रावण से जुड़ी मान्यताएं आज भी जीवित हैं। आपको बताते हैं ऐसी ही 5 जगहों के बारे में