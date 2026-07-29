‘मैंने संसद भवन में देखा था कि अमित शाह बार-बार जितेंद्र सिंह को फोन कर रहे थे’, राहुल गांधी का बड़ा बयान

उन्होंने कहा- अब दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि उन्होंने लोगों पर पैलेट गन से गोली चलाने, कील लगी लाठियों से पीटने और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। या फिर उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है। अगर उन्हें पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है, तो वे अयोग्य हैं। और अगर उन्होंने इसका आदेश दिया, तो वे दोषी हैं।