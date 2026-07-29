Air India London Flight: प्लेन का फ्यूल स्विच ठीक, बोइंग की जांच में कुछ नहीं निकला, भारत सरकार ने क्या कहा?

बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूल सिस्टम को लेकर चल रही चिंताओं के बीच भारतीय सरकार ने राहत भरी खबर दी है। फरवरी में लंदन-बेंगलुरु उड़ान के दौरान पायलट्स ने फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की आशंका जताई थी, लेकिन अब बोइंग की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है।