राहुल के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन, अमित शाह और पीएम मोदी को घेरा

वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों पर फायरिंग नहीं हुई है, आंसू गैस के छोड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कोई गोली चलाई ही नहीं तो आदेश जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। मजिस्ट्रेट के पास ऐसा आदेश देने का अधिकार होता है, मंत्री के पास नहीं।