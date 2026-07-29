‘मुझे सदन में बोलने नहीं दिया, वे माइक बंद कर सकते हैं, पर स्टूडेंट्स की गूंज नहीं’, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा

20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन था। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हजारों युवा सड़क पर उतरे थे। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और पेलेट गन का इस्तेमाल किया। इसमें कई छात्र घायल हुए।