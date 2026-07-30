NEET पेपर लीक प्रदर्शन में ‘फ्री उमर खालिद’ का पोस्टर, हरकत में आई गोवा पुलिस; प्रदर्शनकारियों से पूछे 240 सवाल

NEET Paper leak Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को गोवा में भी समर्थन मिला था। अब इस मामले में गोवा के मापुसा में 24 जुलाई को हुए विरोध-प्रदर्शन में शामिल कम से कम दो लोगों से गोवा पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने दोनों प्रदर्शनकारियों को अलग-अलग दिनों में बुलाकर करीब 240 सवालों वाली प्रश्नावली भरवाई, जिसमें ‘फ्री उमर खालिद’ संबंधी सवाल भी थे। यह पूछताछ स्थानीय संगठन 'सिटिजन्स ऑफ मापुसा' की शिकायत के आधार पर की गई। इससे पहले 25 जुलाई को पणजी के आजाद मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 'फ्री उमर खालिद' लिखा पोस्टर लेकर मौजूद एक व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था।