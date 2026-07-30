CJP के नए प्रदर्शन से पहले एक्शन, 12,220 सोशल मीडिया पोस्ट हटेंगी, चेतावनी के बाद पुलिस ने बैरिकेड्स किए मजबूत

पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। कुछ लोगों ने माहौल खराब करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो बनाए थे। इन फेक वीडियो और पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार, कई बड़े मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए एक डीसीपी और एक सब-इंस्पेक्टर के फर्जी इस्तीफे की खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गईं, जिन्हें जांच के बाद पूरी तरह भ्रामक और झूठा पाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा।