दिल्ली में पुलिस-बदमाश आमने-सामने: हिमांशु भाऊ गैंग के दो शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों का नाम चर्चित जोगिंदर डबास हत्याकांड में भी जुड़ा हुआ है। पुलिस का मानना है कि इस हत्या की साजिश गैंग के सरगना हिमांशु भाऊ के करीबी साथियों विक्की हडल और डाकू कुलासिया के कहने पर रची गई थी। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरे गैंग के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।