दिल्ली रोहिणी लूट मामला: पैसे हड़पने के लिए रची लूट की झूठी कहानी, बयान बदलने पर पकड़ा गया आरोपी

Delhi Rohini fake robbery case:दिल्ली के रोहिणी इलाके में 5 लाख रुपए की कथित लूट का मामला पुलिस जांच में फर्जी साबित हुआ है। जिस घटना को शुरुआत में हथियार के बल पर हुई बड़ी वारदात माना जा रहा था, वह जांच के बाद एक सुनियोजित साजिश निकली। शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचना दी थी कि तीन बदमाशों ने तमंचे की नोक पर उससे 5 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। हालांकि, पुलिस की पूछताछ और जांच में उसकी कहानी पर कई सवाल खड़े हो गए। आखिरकार सच्चाई सामने आई तो पता चला कि लूटे गए रुपए उसकी अपनी कार में ही छिपे हुए थे।